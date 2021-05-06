«Петров» и «Боширов», фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n154241-petrova-i-boshirova-povysili-bellingcat.html

Ракурс

«Петров» и «Боширов» — офицеры российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых власти Великобритании подозревают в причастности к резонансному отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, а власти Чехии подозревают в организации взрыва в городе Врбетице в 2014 году, получили повышение.

Теперь они работают на Кремль. Журналист-расследователь из проекта Bellingcat Христо Грозев сообщил об этом чешскому изданию Novinky.cz.

Откуда у Bellingcat такт информация, Грозев не уточнил, однако пообещал опубликовать подробности в ближайшее время.

Все, что я пока могу сказать, это то, что они здоровы, получили новую работу и находятся на государственной службе, потому что больше не могут работать шпионами, — отметил Грозев.

Они являются важными представителями Кремля, так сказать, для различных (российских) регионов, — добавил Грозев.

Грозева отметил, что в 2014 году офицеры ГРУ получили звание героев России за операции на территории Чехии и Болгарии.

В последний раз Чепига и Мишкин появлялись на публике в сентябре 2018 года — в интервью телеканалу Russia Today. Тогда они под именами «Петрова» и «Боширова» заявляли, что не причастны к отравлению Скрипалей и что посещали в то время Британию только с туристическими целями.

Напомним, в апреле 2021 года Чехия объявила «Петрова» и «Боширова» в розыск.