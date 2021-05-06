Владимир Зеленский, фото: «Сегодня»

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Венецианская комиссия обнародовала срочное заключение по законопроекту президента Украины Владимира Зеленского № 5068, который предусматривает конкурсный отбор и проверку на добропорядочность членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Вывод был обнародован на сайте комиссии вечером 5 мая.

Всего в комиссии предоставили 11 рекомендаций по законопроекту Зеленского, который предусматривает создание Этического совета из шести человек (трех представителей Совета судей Украины и трех международных экспертов, делегированных международными организациями), задачей которого будет подбор новых и проверка на добродетель действующих членов ВСП.

В заключении Венецианской комиссии, в частности, настаивается, что решающее влияние на решение Этического совета должны иметь не украинские судьи, а номинированные международными партнерами Украины эксперты:

решения должны приниматься большинством голосов, при этом обязательной должна быть поддержка как минимум двух международных экспертов;

в случае, если голоса разделятся пополам (три на три), преимущество должно быть у решения, которое поддержали по меньшей мере два международных эксперта.

По мнению комиссии, мандат международных экспертов должен действовать шесть лет.

В Венецианской комиссии считают, что закон должен предоставить Этическому совету следственные полномочия по его работе, а при отборе членов ВСП можно применить правила, по которым отбирали судей Высшего антикоррупционного суда.

Рекомендуется, чтобы выводы Этического совета о несоответствии в должности передавались в НАПК и НАБУ для дальнейших действий.

Также Венецианская комиссия рекомендует, чтобы в законе были изложены критерии профессиональной этики и добродетели.

Венецианская комиссия также рекомендует наделить Этический совет, а не комитет Верховной Рады по вопросам правосудия, полномочиями составлять перечень кандидатов на должность членов ВСП.

Кроме того, в Венецианской комиссии считают нереалистичным срок в три месяца, за который Этический совет должен проверить действующих членов ВСП.

Законопроект № 5068 был подан Зеленским в Верховную Раду 12 февраля 2021 года как неотложный.