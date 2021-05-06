Зидан признал поражение, Лондон в финале Лиги чемпионов, фото — sport.ua

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Ракурс

Лондонский «Челси» уверенно переиграл «Реал» 2:0 в матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал соревнований, где встретится с «Манчестер Сити». Решающая встреча состоится 29 мая, начало в 22.00.

Голы за «аристократов» забили 28 минуте Тимо Вернер и на 85 минуте Мейсон Маунт. В первом матче в Мадриде соперники сыграли 1:1.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от противостояния с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.

Да, можно сказать, что «Челси» заслужил победу. Мы сражались, но они заслужили выйти в финал. Наши игроки, которые вышли сегодня на поле, были физически готовы для матча. Я горжусь своими ребятами — мы попытались, мы пришли очень далеко, к финалу остался один шаг. «Челси» провел отличный матч, нужно отдать им должное. Когда проигрываешь в полуфинале, не можешь быть доволен, и это нормально. Это сложно принять, но завтра мы вернемся на тренировочное поле, готовы к работе, — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Немецкий тренер «Челси» Тухель может смело занести себе в актив последние два сезона ЛЧ. Специалист стал первым в истории наставником, который дважды подряд дошел до ключевого матча ЛЧ с разными командами. В прошлом году Тухель во главе ПСЖ уступил в финале Баварии (0:).

Ранее в финал самого престижного клубного турнира мира вышел другой английский клуб — «Манчестер Сити».