В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. После значительного спада на Пасхальные праздники, количество официально выявленных случаев заболевания значительно увеличилось.

За прошедшие сутки, 5 мая, были зафиксированы 6 тыс. 38 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 271 ребенок и 113 медработников. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 622;

Донецкой области — 599;

Харьковской области — 544;

Днепропетровской области — 543;

Ровенской области — 403.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 849 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 339 тыс. 864 человека. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

Умерли за сутки 374 больных, 14 тыс. 351 пациент выздоровел.

За сутки проведены 72 тыс. 373 тестирования на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 97 тыс. 24 человека;

выздоровели 1 млн 711 тыс. 709 пациентов;

зафиксирован 45 тыс. 451 летальный случай.

За сутки вакциной от COVID-19 привили 24 тыс. 494 человек. За все время проведения кампании вакцинации прививки получили 783 тыс. 812 человек:

первую из двух необходимых доз получили 783 тыс. 810 человек;

все две дозы получили 419 человек (из них два человека получили одну из доз за границей).

Напомним, Израиль недавно закрыл границу для украинцев из-за распространения коронавируса.