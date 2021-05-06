Карантин в Украине. Фото: Istock

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Жесткий карантин в Украине отменяют в большинстве регионов, а в «красной» зоне карантина остались только три области.

Также в стране не осталось ни одного региона, где был бы превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



С сегодняшнего дня, 6 мая, из «красной» зоны вышли Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области. В этих регионах снимаются жесткие карантинные ограничения, а движение транспорта в регионы полностью восстанавливается.

Заметим, что первые три области перешли сразу в «желтую» зону карантина, а последняя — в «оранжевую». В то же время из «оранжевой» в «желтую» перешли Днепропетровская и Ровенская области.

Теперь «красными» остаются только три области — Запорожская, Полтавская и Сумская. В «оранжевой» зоне находится Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные регионы, в том числе и Киев, в «желтой» зоне карантина.

Напомним, ранее мы сообщали, что вчера, 5 мая, из «красной» зоны карантина вышла Житомирская область. Ситуация стабилизировалась сразу в шести регионах.

Источник: Минздрав