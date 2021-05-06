Кредиты МВФ — монобольшинство обещает исправиться до 1 июня

https://racurs.ua/n154245-kredity-mvf-monobolshinstvo-obeschaet-ispravitsya-do-1-iunya.html

Ракурс

Чтобы получить деньги от Международного валютного фонда (МВФ), монобольшинство «Слуги народа» планирует до 1 июня принять несколько ключевых законов, на которых настаивает фонд.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил Reuters, что «1 июня — крайний срок», а правительство, парламент и Офис президента намерены придерживаться этой даты.

Киев претендует на транш в 5 млрд долл. Среди законов, которые требует принять МВФ, — окончательное принятие закона об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях и о внесении изменений в закон о НАБУ. Кроме того, «слуги» внесут и закон об изменениях в закон о Нацбанке, который должен укрепить его независимость.

Арахамия признал, что между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ. По его словам, пока «модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной».

«Ракурс» сообщал, что депутаты монобольшинства внесли в Раду новый закон о назначении председателя Антикоррупционного бюро. Он содержит иные положения, чем в предложенном ранее Кабмином документе.

Кроме того, на прошлой неделе правительство отстранило от исполнения обязанностей наблюдательный совет «Нафтогаза», провел собрание акционеров и уволил главу госкомпании Андрея Коболева. Впоследствии наблюдательный совет возобновил работу, но его члены подали в отставку в знак протеста. Эти действия правительства неодобрительно восприняли в США и ЕС.

Источник: Reuters