Кредити МВФ — монобільшість обіцяє виправитися до 1 червня

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Ракурс

Щоб отримати гроші від Міжнародного валютного фонду (МВФ), монобільшість «Слуги народу» планує до 1 червня ухвалити декілька ключових законів, на яких наполягає фонд.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив Reuters, що «1 червня — крайній термін», а уряд, парламент і Офіс президента мають намір дотримуватися цієї дати.

Київ претендує на транш у 5 млрд дол.

Серед законів, які вимагає ухвалити МВФ, — остаточне ухвалення закону про кримінальне покарання чиновників за брехню в деклараціях і про внесення змін до закону про НАБУ. Крім того, «слуги» внесуть й закон про зміни до закону про Нацбанк, який має зміцнити його незалежність.

Арахамія визнав, між Україною та міжнародними донорами існували розбіжності з приводу того, хто має отримати більшість голосів при призначенні директора НАБУ. За його словами, поки «модель ухвалення такого рішення ще невідома, але вона має бути компромісною».

«Ракурс» повідомляв, що депутати монобільшості внесли у Раду новий закон про призначення голови Антикорупційного бюро. Він містить інші положення, ніж запропонований раніше Кабміном документ.

Крім того, минулого тижня уряд усунув від виконання обов’язків наглядову раду «Нафтогазу», провів збори акціонерів і звільнив голову держкомпанії Андрія Коболєва. Згодом наглядова рада відновила роботу, але її члени подали у відставку на знак протесту. Ці дії уряду несхвально сприйняли у США та ЄС.

Джерело: Reuters