Василий Вирастюк. Фото: Букан

https://racurs.ua/n154247-virastuk-naletel-na-verhovnyy-sud-i-poobeschal-borotsya-za-pravdu.html

Ракурс

Василий Вирастюк, кандидат в народные депутаты от «Слуги народа», обвинил Верховный суд в затягивании избирательного процесса на 87-ом избирательном округе.

До этого Верховный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) относительно победы Вирастюка. Об этом сообщил сам кандидат в нардепы на своей странице в Facebook.



Он отметил, что в удовлетворении других требований, а именно дополнительных перевыборов на шестерых участках, где были якобы масштабные махинации со стороны оппонента Вирастюка и результаты которых были аннулированы, суд отказал.

Законность всех спорных вопросов была проверена многочисленными судебными спорами, нарушений в деятельности комиссий при установлении результатов не было. Однако, каким-то образом, без всякого правового обоснования Верховный Суд принял такое решение. Я буду защищать права, свободы и интересы избирателей всего округа 87, чтобы не дать узурпировать власть олигархическим группам, которые не могут никак успокоиться, — заявил Вирастюк.

Заметим, что сам кандидат в нардепы взял в кавычки название Верховная палата Верховного суда.

Напомним, ранее мы сообщали, что скандальные довыборы на Прикарпатье не закончились. Поздно вечером в субботу, 1 мая, Большая палата Верховного суда приняла постановление, в котором признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе № 87 и отменила протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года.

Источник: Facebook