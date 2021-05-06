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Агрессия России. Фото: Знай

Тысячи российских военных до сих пор «пасутся» возле украинской границы — СМИ

6 мая 2021, 11:31
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Агрессия России у границ Украины продолжается. Россия отвадила лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, но на разных участках остается еще примерно 80 тыс. военнослужащих.

Это наибольшее количество сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, российское военное руководство приказало части подразделений вернуться в казармы до 1 мая. Этот приказ был выполнен, и часть войск действительно отошла от границы. Однако многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, как сигнал, что они могут вернуться, если президент РФ Владимир Путин решит развернуть их снова для боевых действий.

В то же время в США заявили, что воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал Путина о том, что он может превзойти количественно военнослужащих, участвующих в учениях США и НАТО в Европе. Военные аналитики отмечают, что развертывание войск Путиным задавалось целью создать видимость, «поиграть мускулами» перед новой администрацией президента США. Путин вполне может искать способы проверить решимость Байдена, но опасность заключается в том, что любое наращивание военной мощи может выйти из-под контроля или спровоцировать глубокий кризис.


Напомним, ранее мы сообщали, что Россия начинает отводить войска Южного и Западного военных округов от украинских границ с 23 апреля.

Источник: The New York Times


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