Агрессия России. Фото: Знай

https://racurs.ua/n154252-tysyachi-rossiyskih-voennyh-do-sih-por-pasutsya-vozle-ukrainskoy-granicy-smi.html

Ракурс

Агрессия России у границ Украины продолжается. Россия отвадила лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, но на разных участках остается еще примерно 80 тыс. военнослужащих.

Это наибольшее количество сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, российское военное руководство приказало части подразделений вернуться в казармы до 1 мая. Этот приказ был выполнен, и часть войск действительно отошла от границы. Однако многие подразделения оставили свои грузовики и бронетехнику, как сигнал, что они могут вернуться, если президент РФ Владимир Путин решит развернуть их снова для боевых действий.

В то же время в США заявили, что воспринимают постоянное присутствие войск на границе с Украиной как сигнал Путина о том, что он может превзойти количественно военнослужащих, участвующих в учениях США и НАТО в Европе. Военные аналитики отмечают, что развертывание войск Путиным задавалось целью создать видимость, «поиграть мускулами» перед новой администрацией президента США. Путин вполне может искать способы проверить решимость Байдена, но опасность заключается в том, что любое наращивание военной мощи может выйти из-под контроля или спровоцировать глубокий кризис.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия начинает отводить войска Южного и Западного военных округов от украинских границ с 23 апреля.

Источник: The New York Times