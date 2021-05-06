Рейтинг партій. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/ua/n154255-novyy-reytyng-partiy-slugy-lidyruut-ale-oponenty-dolaut-vidryv-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партій оновили соціологи. Лідерами електоральних симпатій досі залишаються «Слуги народу» — за них готові віддати свій голос 19% серед опитаних або 28% серед тих, хто визначився та голосуватиме.

Минулого місяця за «слуг» готові були проголосувати 22% громадян. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного «Центром Разумкова».





На другому місці за електоральними симпатіями опинилася партія «Європейська солідарність» — за неї готові віддати свій голос відповідно 12% і 18% опитаних. Трійку лідерів замикає політсила «Опозиційна платформа — За життя». За неї готові віддати свої голоси відповідно 11% і 15% виборців.

Серед інших партій, які не увійшли до лідерів перегонів, голоси виборців розподілилися в такий спосіб:

ВО «Батьківщина» — 8% і 11%;

«Сила й честь» — 4% і 6%;

«Українська стратегія Гройсмана» — 2% і 3%;

«Голос» — 2% і 3%;

Радикальна партія Олега Ляшка — 2% і 2,5%;

ВО «Свобода» — 2% і 2%;

«Партія Шарія» — 2% і 2%;

«Громадянська позиція» — відповідно 1% і 2%;

«Опозиційний блок» — відповідно 1% і 1%;

«УДАР Віталія Кличка» — відповідно 1% і 1%.

Дослідження проводилося з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 тис. 21 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в минулому парламентському рейтингу лідирувала партія Володимира Зеленського «Слуга народу», за яку готові були проголосувати 22,9% серед тих, хто визначився. Партію екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» підтримували 14,6% респондентів, а партію «Опозиційна платформа — За життя» — 14,2%.

Джерело: Центр Разумкова