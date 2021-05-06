Аваков отреагировал на дело атовца, убившего одного из напавших на его дом

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Арсен Аваков, фото: РИА «Новости»
Аваков отреагировал на дело атовца, убившего одного из напавших на его домhttps://racurs.ua/n154257-avakov-otreagiroval-na-delo-atovca-ubivshego-odnogo-iz-napadavshih-na-ego-dom.htmlРакурс
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, считает необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО с Тернопольщины, который смертельно ранил одного из пяти нетрезвых молодых людей, пытавшихся ворваться в его дом.
Следствие по этому делу будет передано в Главное следственное управление Нацполиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений, — отметил Аваков.
Министр отметил, что законодательством каждому гарантировано право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случае превышения мер необходимой самообороны.
Аваков также заверил, что следствие по этому делу будет «полным, беспристрастным и объективным».
Напомним, в селе Глещава Тернопольской области у ветерана АТО на дискотеке возник конфликт с группой молодых людей, которые приехали из соседнего села. Чтобы избежать драки, бывший военный побежал к своему дому, где закрылся. Однако молодые вырвали дверные ручки и выбили двери дома. После этого возникла потасовка, в которой один из нападавших получил смертельное ранение.
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