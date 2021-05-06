Аваков отреагировал на дело атовца, убившего одного из напавших на его дом

Арсен Аваков, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n154257-avakov-otreagiroval-na-delo-atovca-ubivshego-odnogo-iz-napadavshih-na-ego-dom.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, считает необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО с Тернопольщины, который смертельно ранил одного из пяти нетрезвых молодых людей, пытавшихся ворваться в его дом.

Следствие по этому делу будет передано в Главное следственное управление Нацполиции, а следователи обратятся в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Считаю преждевременным и необоснованным предъявление подозрения 24-летнему ветерану АТО, который был вынужден применить холодное оружие для самозащиты после того, как к нему, к его дому, пришли пятеро нападавших, один из которых позже погиб от полученных ранений, — отметил Аваков.

Министр отметил, что законодательством каждому гарантировано право на самооборону и защиту своего жилища, кроме случае превышения мер необходимой самообороны.

Аваков также заверил, что следствие по этому делу будет «полным, беспристрастным и объективным».

Напомним, в селе Глещава Тернопольской области у ветерана АТО на дискотеке возник конфликт с группой молодых людей, которые приехали из соседнего села. Чтобы избежать драки, бывший военный побежал к своему дому, где закрылся. Однако молодые вырвали дверные ручки и выбили двери дома. После этого возникла потасовка, в которой один из нападавших получил смертельное ранение.