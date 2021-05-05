Атовец убил одного из шести напавших на его дом, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n154196-atovec-ubil-odnogo-iz-shesti-napavshih-na-ego-dom-foto.html

Ракурс

Убийство произошло н Тернопольщине во время нападения шестерых местных жителей на дом бывшего военнослужащего операции Объединенных сил на Донбассе.

Атовец ножом зарезал одного из шести нападавших. Теперь ему инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Убийство произошло в селе Глещава. 24-летний бывший военнослужащий на дискотеке сделал замечание компании шестерых сверстников, которая приехала из соседнего села. Те решили его проучить, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Чтобы избежать драки, парень прибежал из клуба домой и закрылся. Компания пришла ночью к нему во двор. Напавшие вырвали дверные ручки и выбили дверь.

В этот момент в доме вместе с парнем была мама. В полиции рассказали, что он «испугался за нее». Атовец рассказал о «незваных гостях» полиции и после этого сразу вышел к ним с ножом.

Как сообщили в полции, когда началась толкотня, юноша случайно ударил ножом одного из напавших. Ранение оказалось смертельным. Пострадавший отбежал от дома и умер от потери крови.

Подозреваемому парню объявили подозрение, а суд избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест.