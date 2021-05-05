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Ракурс
Атовець убив одного із шести нападників на свій будинок, фото — Нацполіція

Атовець убив одного із шести нападників на його будинок (ФОТО)

5 тра 2021, 13:34
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Убивство сталося на Тернопільщині під час нападу шістьох місцевих мешканців на будинок колишнього військовослужбовця операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Атовець ножем зарізав одного з шести нападників. Тепер йому інкримінують умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Убивство сталося в селі Глещава. 24-річний колишній військовослужбовець на дискотеці зробив зауваження компанії шістьох однолітків, яка приїхала із сусіднього села. Ті вирішили його провчити, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.

Щоб уникнути бійки, хлопець прибіг з клубу додому і закрився. Компанія прийшла вночі до нього на подвір’я. Нападники вирвали дверні ручки і вибили двері.

Атовець убив одного із шести нападників на свій будинок, фото — Нацполіція

У цей момент в будинку разом із хлопцем була мама. В поліції розповіли, що він «злякався за неї». Атовець розповів про «непроханих гостей» поліції і після цього відразу вийшов до них із ножем.

Атовець убив одного із шести нападників на свій будинок, фото — Нацполіція

Як повідомили в полції, коли розпочалася штовханина, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося смертельним. Постраждалий відбіг від будинку і помер від втрати крові.


Підозрюваному хлопцю оголосили підозру, а суд обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Атовець убив одного із шести нападників на свій будинок, фото — Нацполіція

Джерело: Ракурс


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