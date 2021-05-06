Ймовірні агенти ФСБ Петров і Боширов

https://racurs.ua/ua/n154259-v-putina-prokomentuvaly-zayavu-pro-robotu-petrova-i-boshyrova-na-kreml.html

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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував нові заяви проекту Bellingcat про причетність агентів ФСБ до Кремля.

Речник Путіна заявив, що йому невідомо про те, що російські громадяни Олександр Петров і Руслан Боширов, яких розслідувачі та журналісти вважають ймовірними співробітниками ГРУ, працювали в кремлівської адміністрації.

Пєсков прокоментував відповідну заяву журналіста-розслідувача Христо Грозєва.

В адміністрації президента відсутній підрозділ зі спортивного харчування, — сказав Пєсков.

Нагадаємо, що Петров і Боширов в інтерв’ю RT у 2018 році заявили, що займаються бізнесом, пов’язаним з фітнес-індустрією і спортивним харчуванням. Саме тому вони нібито й приїжджали у Велику Британію, коли отруїли родину Скрипалів «Новичком».

Грозєв з проекту Bellingcat вивчає діяльність Петрова і Боширова. 5 травня він заявив, що ті нібито перейшли з ГРУ в Адміністрацію президента РФ і тепер є «представниками Кремля в різних російських регіонах».

«Петров» та «Боширов» — офіцери російської військової розвідки Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга, яких Лондон підозрює у причетності до резонансного отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у 2018 році, а влада Чехії підозрює в організації вибуху в місті Врбетіце у 2014 році.

Востаннє Чепіга та Мішкін з’являлися на публіці у вересні 2018 року — в інтерв’ю телеканалу Russia Today. Тоді вони під іменами «Петрова» та «Боширова» заявляли, що не причетні до отруєння Скрипалів і що відвідували в той час Британію лише з туристичними цілями.

Нагадаємо, у квітня 2021 року Чехія оголосила «Петрова» та «Боширова» в розшук.