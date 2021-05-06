До скутої ланцюгом пари з Харківщини приєдналася ще одна дівчина, фото: соціальні мережі

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До пари з Харківщини — Олександра та Вікторії, які 14 лютого на три місяці скували свої руки одним ланцюгом, щоб перевірити почуття, незадовго до завершення експерименту приєдналася ще одна дівчина.

Тож тепер ланцюгом скуті вже троє осіб. Про це повідомляється на сторінці закоханої пари в соціальній мережі Фейсбук.

До пари приєдналася їхній персональний тренер Наталія.

Дорогою до спортивної кар'єри ми з Вікою відсіяли близько десяти псевдотренерів з їхніми вправами-вбивцями. І тепер хочемо познайомити вас з нашим персональним тренером, — зазначається на сторінці пари.

Зазначається, що під час розмови з тренером було вирішено, що їй необхідно повністю опинитися в таких же умовах, в яких живе скута ланцюгом пара.

Починаючи від ранкового чищення зубів, закінчуючи постановкою телевізора в режим sleep, лежачи в ліжку, — зазначається в повідомленні.

