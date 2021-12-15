Психология отношений

https://racurs.ua/663-vlublennost-eto-otrajenie-nashih-potrebnostey.html

Ракурс

Психолог Олег Хомяк рассказывает о психологии любви: как и почему мы выбираем своих партнеров и что такое любовь с первого взгляда.

Темой психологии любви и отношений в паре больше интересуются женщины, они пытаются эту часть своей жизни как-то наладить и обустроить. У многих женщин изначально есть понимание, что она посредством отношений с мужчиной обеспечивает себе социальный успех. Мужчины же полагают, что эта часть жизни спонтанно выстроится сама собой, из-за чего и остаются совершенно беззащитными перед тонкими женскими манипуляциями. Это не проблема женщины, которая манипулирует, в конце концов она решает жизненно важные для себя вопросы, а проблема мужчины, который из-за своей невнимательности позволяет собой манипулировать. У мужчины тема любви вызывает, как правило, отторжение: «О, вы опять хотите поговорить об ЭТОМ?» Он не видит, как ЭТО может быть таким пространством, где он себя усиливает, в том числе в социальной сфере, в успехе. У мужчины есть стереотип, что семья где-то сбоку, с тылу, но на самом деле это не так. Семья, женщина в жизни мужчины – это влияние, вливание энергии, ее баланс. Или наоборот – растрата энергии, ее утечка, дисбаланс. Мужчине следует позаботиться о том, чтоб эта сфера была для него «эффективной». Тогда она будет поддерживать его целостность и влиять на все остальные сферы жизни, как минимум, здоровье, успех. Заметьте, как только у мужчины появляются проблемы в семье, валится его социальная стратегия или здоровье. Но в нашей культуре есть такие расхожие стереотипы, что семья – это тыл, это где-то там, а вот работа – это фронт. На самом деле фронт – это все аспекты жизни человека. Есть такая книга, написанная психологами Робином Скиннером и Джоном Клиизом, которая называется «Семья и как в ней уцелеть». Это название четко отражает суть того, что семья – это самое сложное место с точки зрения выживания, гораздо более сложное, чем бизнес или политика. Там могут быть и различные неожиданности, и риск влететь в какую-нибудь стагнацию. В семью у человека более глубинное включение, чем во все остальное, а это значит, что затрагиваются более глубинные уровни, а они бессознательные. Вытаскиваются и стимулируются бессознательные комплексы, страхи, тревоги, не находящиеся в фокусе внимания. Мужчине в первую очередь необходимо задуматься над тем, кто с ним рядом, этот близкий человек его усиливает или угнетает. И почему рядом с ним именно этот человек.

Как же происходит выбор партнера, кого мы выбираем? При выборе партнера возможны две стратегии: иррациональная и рациональная. Влюбленность – это иррациональный выбор. Один человек видит другого и вдруг понимает: «Это она!» или «Это он!». И пошло-поехало. Можно ли это чудо как-то объяснить и проанализировать? Конечно. Влюбленность – это моя реакция на человека, который несет мне надежду на то, что удовлетворит некоторые мои потребности. Какие? Вовсе не те, о которых можно было бы подумать. Речь идет о тех потребностях, которые в детском возрасте не были полноценно удовлетворены. Например, потребность в принятии. Это не значит, что человек был отвергнут родителями в полном смысле слова. Возможно, его мать была слишком занятой. И теперь человек ищет того, кто дарил бы ему безусловную любовь. Или другой пример. Мальчик в 10 лет прочел книгу и, движимый энтузиазмом, решил создать действующую модель радио – первый раз в жизни что-то сделать самостоятельно. Он делает, торопится, ошибается. В результате радио не работает. Вечером приходит папа, критикует работу сына и показывает ему, как надо. Вроде бы, намерение отца благое. Но ребенок принимает внутреннее решение: «Я не способен создать что-то самостоятельно, нужно опираться на других». Он все время будет подсознательно искать уверенного в себе партнера, на которого можно опереться, достаточно властного, который будет им руководить.

Появившийся на свет ребенок ничего самостоятельно делать не может, его потребности удовлетворяют родители. Они его питают. Отсюда и название – воспитание. Причем, питают его не только физически, но и эмоционально, интеллектуально. Для более качественного «питания» находят и воспитателей. У ребенка есть потребность осваивать мир, ребенок его буквально втягивает в себя. В энергетическом смысле он должен получить энергию воли, силу автономности, интуиции, чувственности, энергию любви и принятия, силу воли, связанную с принятием решений. Ребенок в ходе воспитания должен накопить в себе определенные качества.

В соответствии с теорией психосоциального развития Эрика Эриксона, человек проходит восемь стадий развития личности от рождения до смерти, пять основных – в детском возрасте. До года он должен обрести силу доверия, до трех лет – автономность, т.е. чуткость к собственным потребностям и желаниям, до пяти – предприимчивость, т.е. силу воли и действия, до 11 – умелость, чувство компетентности, принятия, чувство «Я-о'кей», до 18 – силу самоидентификации личности, осознание своей уникальности.

Всем этим ребенок напитывается от родителей, воспитателей, но часто, к сожалению, полностью напитаться не может из-за таких-либо стрессов.

Для ребенка очень важно, чтобы его любили, принимали таким, какой он есть, дарили ему безусловную любовь. Безусловная любовь для ребенка – это мягкое, любящее лицо матери, склонившейся над его колыбелью, лицо мадонны. Или любящий взгляд сильного человека – отца. Это то, чем ребенок напитывается, что должно ему дать ощущение любимости. Если такой любви много, ребенок питается ею, живет в ней, у него формируется ощущение «я любим, я значим, я ценен», независимо от того, что он делает. Ребенок должен понимать: «Родители могут оценивать мои о поступки, в том числе и негативно, и даже наказывать, но при этом они безусловно хорошо ко мне относятся». Из этого ощущения любимости формируется внутренняя уверенность. Многие думают, что уверенность – это нечто жесткое и даже агрессивное, но на самом деле уверенность – это внутреннее спокойствие, расслабленность.

Такое чувство важно получать ребенку и от мамы, и от папы. В первую очередь, конечно, от мамы. Но мама ведь не идеальна. У нее могут быть проблемы – и с папой, и с собственным «Я» (ее собственные детские проблемы), и с обстоятельствами, которых она не может избежать (война, голод и т.д.). Поэтому мама время от времени раздражена (кричит) или подавлена (плачет). Это зависит от ее характера. Поэтому ребенок может маму не только любить, но и бояться, ненавидеть или жалеть. Такой ребенок недополучает любовь, эта потребность в нем фрустрирована. Он вырастает, а потребность быть любимым в нем остается. Такой мужчина реагирует на тех женщин (а женщина – на мужчин), которые в его представлении, в его внутренней фантазии дадут ему это.

Достаточно часто реакция на противоположный пол связана не со взрослыми чувствами и потребностями, а именно с детскими, инфантильными. Женщина фантазирует, каким должен быть ее идеальный мужчина: сильным, надежным, защищающим, на руках у которого можно свернуться калачиком. По сути, это не ее мужчина, это ее папа. Она ищет идеального папу. Даже, если она найдет такого мужчину, не факт, что она будет счастлива. Вернее, она найдет не такого, как мечтает, а такого, в отношении которого у нее будут ожидания. Какое-то время он даже может соответствовать ее ожиданиям. Ведь у него тоже есть детский сценарий: мама плакала, а плачущую, слабую женщину нужно оберегать. Но постоянно он таким не будет, он ведь тоже человек, и у него есть собственные потребности и фантазии. Он тоже имеет свой стереотип. В его представлении настоящая женщина – это мадонна. В каком бы ты ни пришел настроении или состоянии, она на тебя смотрит любящим взглядом, она тебя чувствует. На фазе влюбленности это работает, они друг другу это дают. Но потом начинается диссонанс, кто-то не совпадает.

Но первые переживания были очень сильными и начинается ожидание: «а вдруг получится снова». Что такое наши ожидания? Это буквально направленная мною сила на другого человека. Я создаю в своем мозгу картинку и «надеваю» ее на человека. Потом стремлюсь получить ее обратно. Нам сложно отказаться от своих ожиданий, ведь мы их как бы «проинвестировали», вложили душу. Самое парадоксальное: то, что мы стремимся получить от другого – это то, что сами в него вложили – «свою душу», созданный нами образ, эмоцию. А как он может нам это вернуть, если этого у него никогда не было? Здесь важный – здоровый – процесс заключается в «забирании своего обратно».

Кроме этого, существуют еще и стереотипы, навязанные книгами, фильмами, журналами, родительскими представлениями. Утрированно: женщина должна быть хрупкой нежной блондинкой, выше среднего роста, желательно врачом (или, наоборот, невысокой яркой бойкой брюнеткой, как Вивьен Ли в роли Скарлетт); мужчина должен быть крупным, плечистым и грубоватым (или, наоборот, в очках и с тонкими длинными пальцами). Мы таких ищем и обычно находим. «Обложка» может быть такой, как надо, а внутреннее содержание, увы, часто не соответствует нашим потребностям.

Так что, каждая такая встреча – ошибка? Вовсе нет. Человек должен обрести определенное качество, определенную силу, и он будет искать тех людей, с помощью которых он может это получить. Он будет, условно говоря, наступать на одни и те же грабли, пока не обретет то качество, за которым «охотится», не доберет то, чего не добрал в детстве. Это такой элемент «допитывания». Причем, не факт, что человек допитается. Он может и разочароваться. Это разочарование и порождает у некоторых мужчин и женщин представления, что «все мужики – козлы (варианты – бабники, придурки, лентяи и т.д.)» и «все бабы – стервы (варианты – продажные, гулящие, дуры и т.д.)». Это закрывает вопрос, но не решает проблему.

Чтобы этого не произошло, необходимо, как только начинаются конфликты, разобраться, что стало стимулом для создания отношений и выследить свои ожидания. Их нужно не только определить (самостоятельно или с помощью специалиста – психолога, психотерапевта), но и проработать, вернуть себе и наполниться этой силой, которой нам не хватает, которую мы ищем в партнере. Причем, наполниться не от кого-то, а найти эту силу в себе. Эта сила есть внутри, она просто не принята. И ее нужно собрать.

Любовь с первого взгляда – это реакция на то качество, на ту силу, которой человеку не достает и которую он может либо получить от другого, либо развить в себе с помощью другого. Человек не только физическая, но и энергетическая структура. И наши потребности – это энергетика. Скажите себе: «Я хочу любви» или «Я хочу близости». Вы выразили намерение. Это намерение отразилось на вашей энергетике, открылись определенные энергетические каналы. Когда в ваше поле попадает человек, который совпадает с этим переживанием из вашего сценария, пойдет отклик в виде энергетического обмена. Вначале, когда вспыхивает влюбленность, включаются все энергетические центры человека (чакры) и между влюбленными идет интенсивный энергообмен по всем этим центрам. Приток энергии столь огромен, что человек находится в эйфории, в состоянии наркотического транса. На этой энергии он может горы свернуть, но со стороны выглядит несколько неадекватным. На самом деле, человек и сам способен продуцировать такое количество энергии, она в нем есть, влюбленность только раскрывает этот потенциал.

(Продолжение следует)

Подготовила Инга ЛАВРИНЕНКО