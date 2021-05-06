Зеленский заявил, что Вашингтон знает все о ситуации в Украине

https://racurs.ua/n154262-vashington-znaet-vse-o-situacii-v-ukraine-zelenskiy.html

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В четверг, 6 мая, в Киеве состоялась встреча Энтони Блинкена с Владимиром Зеленским, по итогам которой они дали совместную пресс-конференцию.

Зеленский назвал встречу с Блинкеном содержательной и считает, что 2021 год станет фундаментальным в отношениях Украины и США.

По словам президента, Вашингтон прекрасно осведомлен о ситуации в Украине и поддерживает нашу страну в вопросе деоккупации и территориальной целостности.

США прекрасно ориентируются в том, что у нас происходит, прекрасно знают все детали, и это большой плюс. Самое главное — прекрасно знают ситуацию на Донбассе. Я очень благодарен Соединенным Штатам, что поддерживающих нас и сегодня это еще раз прозвучало. Поддерживают нас не только на словах. Было много шагов сделано, чтобы остановить эскалацию, которая недавно происходила вдоль наших границ, — сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что на встрече с Блинкеном обсуждали строительство Россией газопровода «Северный поток-2».

Это для Украины очень чувствительный вопрос. В этом вопросе есть разные позиции в Европе, к сожалению. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами, — заявил президент и поблагодарил США за мощную санкционную политику.

Зеленский пригласил президента и вице-президента США к участию в Крымской платформе и мероприятиях ко Дню независимости Украины.