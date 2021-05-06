Блинкен назвал "Северный поток-2" губительным для Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом, чтобы обсудить российскую агрессию. А перед этим он назвал газопровод «Северный поток-2» угрозой для Украины.

Блинкен заявил, что газопровод «Северный поток-2» продвигает российские интересы в Европе и является губительным для Украины, а также для других европейских государств. Об этом госсекретарь США сказал в интервью BBC Radio 4.

Байден четко заявлял, что газопровод — это плохая идея. Он продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил для энергетической безопасности — не быть зависимым от одной страны, в этом случае России. И конечно это является губительным для Украины, Польши и других европейских государств, — сказал Блинкен.

Напомним, что 15 апреля США ввели дополнительные санкции против России и готовятся к еще одному набору ограничений против газопровода «Северный поток-2». Санкции коснутся в первую очередь оператора строительства и других компаний, причастных к проекту.

Блинкен требовал от таких компаний прекратить работу. Он заявил, что любая организация, привлеченная к строительству газопровода, рискует попасть под санкции.

Как говорили разные администрации США, этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделение Европы и ослабление европейской энергобезопасности, — заявлял ранее Блинкен.

Отметим, что сегодня, 6 мая, в Киеве состоится встреча Энтони Блинкена с Владимиром Зеленским, после которой они дадут совместную пресс-конференцию.

Это будет важная возможность обсудить российскую агрессию, которая продолжается, и подчеркнуть необходимость в поддержке как темпа, так и фокуса на реформах с нашими украинскими партнерами, — написал Энтони Блинкен в Twitter.

К слову, в поездке в Украину Блинкена сопровождает Виктория Нуланд, которую Сенат утвердил заместителем госсекретаря по политическим вопросам.

Источник: BBC Radio 4