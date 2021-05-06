Блінкен назвав "Північний потік-2" згубним для України, фото: PAP/EPA

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Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з офіційним візитом, щоб обговорити російську агресію. А перед цим він назвав газогін «Північний потік-2» загрозою для України.

Блінкен заявив, що газогін «Північний потік-2» просуває російські інтереси у Європі та є згубним України, а також для інших європейських держав. Про це держсекретар США сказав в інтерв’ю BBC Radio 4.

Байден чітко заявляв, що газогін — це погана ідея. Він просуває інтереси Росії, підриває інтереси Європи й суперечить тим принципам, які ЄС встановив щодо енергетичної безпеки — не бути залежними від однієї країни, у цьому випадку Росії. І звісно це є згубним для України, Польщі та інших європейських держав, — сказав Блінкен.

Нагадаємо, що 15 квітня США запровадили додаткові санкції проти Росії та готуються до ще одного набору обмежень проти газогону «Північний потік-2». Санкції торкнуться в першу чергу оператора будівництва і низки інших компаній, причетних до проєкту.

Блінкен вимагав від таких компаній припинити роботу. Він заявив, що будь-яка організація, залучена до будівництва газогону, ризикує потрапити під санкції.

Як говорили різні адміністрації США, цей газогін — геополітичний проєкт Росії, ціллю якого є розділення Європи і послаблення європейської енергобезпеки, — заявляв раніше Блінкен.

Зазначимо, що сьогодні, 6 травня, в Києві відбудеться зустріч Ентоні Блінкена з Володимиром Зеленським, після якої вони дадуть спільну пресконференцію.

Це буде важлива можливість обговорити російську агресію, яка триває, та підкреслити потребу у підтримці як темпу, так і фокусу на реформах з нашими українськими партнерами — написав Ентоні Блінкен у Twitter.

До слова, у поїздці в Україну Блінкена супроводжує Вікторія Нуланд, яку Сенат затвердив заступником держсекретаря з політичних питань.

Джерело: BBC Radio 4