Карантин в Украине. Фото: Istock

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Карантин в Украине может «закончиться» уже в ближайшее время — ученые прогнозируют, что на следующей неделе в Украине не будет регионов с «красной» зоной карантина.

Страна может стать «желто-оранжевой». Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга.

По его словам, «красную» зону в ближайшее время покинут Запорожская и Полтавская области — их отнесут к «желтой» зоне, поскольку все показатели в этих регионах сейчас находятся в пределах нормы. Также на выход из «красной» зоны смело шагает Сумская область, где ситуация с коронавирусом также нормализовалась.

Напомним, ранее мы сообщали, что жесткий карантин в Украине отменяют в большинстве регионов, а в «красной» зоне карантина остались только три области. Также в стране не осталось ни одного региона, где был бы превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Источник: Брифинг