Нелегальний нафтопереробний завод “прикрила” СБУ

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Великий нелегальний нафтопереробний завод «прикрила» Служба безпеки України у Дніпропетровській області. На цьому заводі діяла масштабна схема з промислового виробництва і збуту контрафактного пального — оптових партій дизпалива сумнівної якості.

Троє організаторів схеми збували готову продукцію через логістичні центри, які знаходилися на територіях Дніпропетровщини та Полтавщини. Для реалізації фальсифікованого дизпалива використовувалися афілійовані АЗС, що працювали без дозвільних документів і ліцензій, — повідомляють оперативники СБУ.

Під час обшуків на заводі правоохоронці виявили:

понад 160 т контрафактного пального;

промислове технологічне обладнання;

печатки і штампи афілійованих комерційних структур;

фінансово-господарську документацію та чорнові записи протиправної діяльності.

СБУ порушила кримінальне провадження за ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку (випуск на ринок) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України.