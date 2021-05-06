Нелегальный нефтеперерабатывающий завод и АЗС «прикрыла» СБУ

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Большой нелегальный нефтеперерабатывающий завод «прикрыла» Служба безопасности Украины в Днепропетровской области. На этом заводе действовала масштабная схема по промышленному производству и сбыту контрафактного горючего — оптовых партий дизтоплива сомнительного качества.

Три организатора схемы сбывали готовую продукцию с помощью логистических центров, которые находились на территориях Днепропетровской и Полтавской областей. Для реализации фальсифицированного дизтоплива использовались аффилированные АЗС, работавшие без разрешительных документов и лицензий, — сообщают оперативники СБУ.

Во время обысков на заводе правоохранители обнаружили:

более 160 т контрафактного горючего;

промышленное технологическое оборудование;

печати и штампы аффилированных коммерческих структур;

финансово-хозяйственную документацию и черновые записи противоправной деятельности.

СБУ возбудила уголовное производство по ст. 227 (умышленное введение в обращение на рынке (выпуск на рынок) опасной продукции) Уголовного кодекса Украины.