«Красную» зону покинули еще две области

Карантин в Украине. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154283-krasnuu-zonu-pokinuli-esche-dve-oblasti.html

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Карантин в Украине постепенно ослабляется. Сегодня, 6 мая, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам Государственная комиссия решила ослабить карантин в Запорожской и Полтавской областях. Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram.

Он заявил, что для этих двух регионов с завтрашнего дня устанавливается «желтый» уровень эпидемиологической опасности

С 7 мая 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Полтавской областей отменяется. На территории Запорожской и Полтавской областей применяются ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности, — заявил Немчинов.



Напомним, ранее мы сообщали, что жесткий карантин в Украине отменяют в большинстве регионов, а в «красной» зоне карантина по состоянию на утро 6 мая остались только три области. Также в стране не осталось ни одного региона, где был бы превышен показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Источник: Telegram