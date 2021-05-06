«Червону» зону залишили ще дві області

Карантин в Україні. Фото: Istock

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Карантин в Україні поступово послаблюється. Сьогодні, 6 травня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила послабити карантинні обмеження в Запорізькій та Полтавській областях. Про це повідомляє міністр Кабміну Олег Немчінов у своєму Telegram.

Він заявив, що для цих двох регіонів відзавтра встановлюється «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки

З 7 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей скасовується. На території Запорізької та Полтавської областей застосовуються обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтий» рівня епідемічної небезпеки, — заявив Немчінов.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що жорсткий карантин в Україні скасовують у більшості регіонів, а в «червоній» зоні карантинних обмежень станом на ранок 6 травня залишилися лише три області. Також у країні не залишилося жодного регіону, де був би перевищений показник госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом

Джерело: Telegram