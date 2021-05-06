Суперечка Лондона і Парижа за рибу в Ла-Манші — в хід пішли військові кораблі

https://racurs.ua/ua/n154282-superechka-londona-i-paryja-za-rybu-v-la-manshi-v-hid-pishly-viyskovi-korabli.html

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Велика Британія та Франція сперечаються за права на вилов риби після виходу Лондона з Європейського Союзу. 6 травня французький траулер протаранив британський катер, а французькі рибалки заявили, що готові до нової «Трафальгарської битви». Згодом Туманний Альбіон відправив військові кораблі Королівського флоту до острова Джерсі, розташованого в протоці Ла-Манш. Париж і собі надіслав бойові артилерійські кораблі до берегів острова. Вони патрулюють води поблизу основного порту, де влаштували протест 80 французьких рибальських суден.

Рибалки з міст західного узбережжя Франції у четвер вранці почали протест проти нових правил рибальства, запроваджених островом Джерсі після брекзиту, пише Daily Mail.

Джерсі розташований за 22 км від Франції і за 160 км від Британії. Цей острів є «королівським володінням» Британії, проте не входить до її складу й має свої власні органи влади і суди.

Французькі рибалки заявили, що їхні права несправедливо обмежуються ліцензіями, виданими островом за новою системою, яка запрацювала минулого тижня. Через труднощі з отриманням ліцензій їм заборонили працювати в британських водах. Натомість прем'єр Британії Борис Джонсон направив два кораблі HMS Severn і HMS Tamar задля «контролю над ситуацією».

Попри те, що на острові Джерсі діє британська юрисдикція, його життєдіяльність забезпечує французька сторона, яка погрожує відключити острів від електропостачання.

Ми готові до війни. Ми можемо поставити Джерсі на коліна, — заявив глава морського відомства Нормандії Девід Селла.



Джерело: Daily Mail.