Спор Лондона и Парижа за рыбу в Ла-Манше - в ход пошли военные корабли

https://racurs.ua/n154282-spor-londona-i-parija-za-rybu-v-la-manshe-v-hod-poshli-voennye-korabli.html

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Великобритания и Франция оспаривают права на вылов рыбы после выхода Лондона из Европейского Союза. 6 мая французский траулер протаранил британский катер, а французские рыбаки заявили, что готовы к новому «Трафальгарскому сражению».

Впоследствии Туманный Альбион отправил военные корабли Королевского флота к острову Джерси, расположенному в проливе Ла-Манш. Париж тоже прислал боевые артиллерийские корабли к берегам острова. Они патрулируют воды близ основного порта, где устроили протест 80 французских рыболовных судов.

Рыбаки из городов западного побережья Франции в четверг утром начали протест против новых правил рыболовства, введенных островом Джерси после брекзита, пишет Daily Mail.

Джерси расположен в 22 км от Франции и в 160 км от Великобритании. Этот остров является «королевским владением» Британии, однако не входит в ее состав и имеет свои собственные органы власти и суды.

Французские рыбаки заявили, что их права несправедливо ограничиваются лицензиями, выданными островом согласно новой системе, которая заработала на прошлой неделе. Из-за трудностей с получением лицензий им запретили работать в британских водах. В свою очередь премьер Великобритании Борис Джонсон направил два корабля HMS Severn и HMS Tamar для «контроля за ситуацией».

Несмотря на то, что на острове Джерси действует британская юрисдикция, его жизнедеятельность обеспечивает французская сторона, которая угрожает отключить остров от электроснабжения.

Мы готовы к войне. Мы можем поставить Джерси на колени, — заявил глава морского ведомства Нормандии Дэвид Селла.



Источник: Daily Mail.