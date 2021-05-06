Вода в Крым. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n154281-deficit-vody-v-krymu-okkupanty-pridumali-sposob-napolnit-vodohranilischa.html

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Вода в Крым не будет поставляться с украинской территории, а российские оккупанты каждый раз пытаются придумать новый способ решения проблемы.

На этот раз российские власти решили перебрасывать ресурсы из водопадов для наполнения водохранилищ в районе Ялты. Об этом сообщает «Криминформ» со ссылкой на «руководителя» Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, эти меры поддержал заместитель главы правительства России Марат Хуснуллин. Стоимость соответствующих работ по переброске воды в водохранилища составит 700 млн рублей.

По мнению заместителя директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюка, в этом году в оккупированном Крыму обострится проблема с нехваткой питьевой воды. Оккупационные власти Крыма объявили, что жителям Алушты будут давать воду по графику два раза в сутки.

Заметим, что подобное вмешательство в природные источники воды, которые уже почти исчерпаны, может только обострить ситуацию с водоснабжением в Крыму.

Напомним, ранее мы сообщали, что проблема водоснабжения в Крыму создаст значительные проблемы во время курортного сезона. На южном берегу оккупированного полуострова не хватает воды на грядущий курортный сезон даже при самом оптимистичном сценарии. Вода летом, скорее всего, будет поставляться по графику.

Источник: Криминформ