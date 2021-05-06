Загрязненный воздух нарушает работу мозга у пожилых мужчин — ученые

https://racurs.ua/n154279-zagryaznennyy-vozduh-narushaet-rabotu-mozga-u-pojilyh-mujchin-uchenye.html

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Чем внимательнее медики изучают влияние загрязненного воздуха на тело и психику человека, тем больше опасений оно вызывает.

Специалисты выяснили, что загрязнение вызывает бесплодие и развитие психических расстройств. Очередное исследование ученых показало, как загрязненный воздух нарушает работу мозга у пожилых мужчин.

Ученые обнаружили еще один негативный эффект загрязнения — усиленное снижение когнитивных способностей в старости. Более того, он проявляется, даже тогда, когда уровень загрязнения атмосферы остается в пределах, признанных безопасными. Результаты своей работы исследователи описали в статье журнала Nature Aging.

Команда ученых из Китая и США под руководством Сюй Гао из Пекинского университета протестировали когнитивные способности около тысячи белых мужчин, средний возраст которых составлял 69 лет. Все они проживают в Бостонской агломерации.

Ученые исследовали, как работа мозга зависит от загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами PM2.5 (размерами до 2,5 микрометра).

Оказалось, что даже разовое вдыхания таких частиц проявлялось снижением результативности в тестах течение целых четырех недель.

Более того, эффект был заметен даже в тех случаях, когда концентрация частиц PM2.5 оставалась ниже десяти микрограммов на кубометр, то есть ниже уровня, рекомендованного ВОЗ.

Однако эффект от одноразового контакта с PM2.5 впоследствии проходил и сохранялся только при регулярном вдыхании частиц.

Источник: Nature Aging