Энтони Блинкен, фото: Secretary Antony Blinken

https://racurs.ua/n154280-blinkenu-peredali-pismo-byvshih-plennikov-kremlya-foto.html

Ракурс

Энтони Блинкен, госсекретарь США, сегодня, 6 мая, находится с визитом в Киеве.

Он, в частности, посетил Михайловский собор, где получил письмо от бывших украинских политзаключенных. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил бывший пленник Кремля Роман Сущенко.

Письмо подписали шесть бывших политзаключенных:

Ахтем Чийгоз;

Олег Сенцов;

Владимир Жемчугов;

Игорь Козловский;

Павел Гриб.

Авторы письма выразили благодарность за поддержку Украины Соединенными Штатами и напомнили, что проблема политзаключенных, несмотря на освобождение ряда известных лиц в 2019 году, не решена. До сих пор еще 109 граждан Украины находятся в российских тюрьмах на территории оккупированного Крыма и вывезены на территорию РФ, а 230 — являются пленниками на временно оккупированной территории Донбасса.

Кроме того, Россия продолжает шантажировать украинскую власть срывом обмена пленными, требуя передать ей военных преступников.

К сожалению, украинская власть бессильна и бездействует в том, чтобы требовать безусловного освобождения свои граждан в качестве стартового условия для любых дальнейших переговоров, — подчеркивается в письме.

Подчеркивается, что особенно критической является ситуация с крымскими заключенными, которые находятся в неволе по сфабрикованным обвинениям, будучи лишенными надлежащей правовой, консульской и медицинской помощи. К этим политзаключенным привлечено значительно меньше внимания международного сообщества, чем к пленным на Донбассе.

Россия чувствует безнаказанность, чувствует, что ей ничего не угрожает, ей позволяют строить дальше «Северный поток-2». Россию на западе упрекают за Навального, но почти никто не вспоминает о сотнях украинцев, которых путинский режим лишил свободы, — подчеркивается в письме.

Авторы письма призывают, чтобы страны Запада в своих контактах с Россией поставили четкое требование безусловного освобождения украинских пленников Кремля как обязательного условия дальнейших переговоров.