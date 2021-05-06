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Ракурс
Энтони Блинкен, фото: Secretary Antony Blinken

Блинкену передали письмо бывших пленников Кремля (ФОТО)

6 мая 2021, 16:49
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Энтони Блинкен, госсекретарь США, сегодня, 6 мая, находится с визитом в Киеве.

Он, в частности, посетил Михайловский собор, где получил письмо от бывших украинских политзаключенных. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил бывший пленник Кремля Роман Сущенко.

Письмо подписали шесть бывших политзаключенных:

  • Ахтем Чийгоз;
  • Олег Сенцов;
  • Владимир Жемчугов;
  • Игорь Козловский;
  • Павел Гриб.

Авторы письма выразили благодарность за поддержку Украины Соединенными Штатами и напомнили, что проблема политзаключенных, несмотря на освобождение ряда известных лиц в 2019 году, не решена. До сих пор еще 109 граждан Украины находятся в российских тюрьмах на территории оккупированного Крыма и вывезены на территорию РФ, а 230 — являются пленниками на временно оккупированной территории Донбасса.

Кроме того, Россия продолжает шантажировать украинскую власть срывом обмена пленными, требуя передать ей военных преступников.

К сожалению, украинская власть бессильна и бездействует в том, чтобы требовать безусловного освобождения свои граждан в качестве стартового условия для любых дальнейших переговоров, — подчеркивается в письме.

Подчеркивается, что особенно критической является ситуация с крымскими заключенными, которые находятся в неволе по сфабрикованным обвинениям, будучи лишенными надлежащей правовой, консульской и медицинской помощи. К этим политзаключенным привлечено значительно меньше внимания международного сообщества, чем к пленным на Донбассе.

Россия чувствует безнаказанность, чувствует, что ей ничего не угрожает, ей позволяют строить дальше «Северный поток-2». Россию на западе упрекают за Навального, но почти никто не вспоминает о сотнях украинцев, которых путинский режим лишил свободы, — подчеркивается в письме.

Авторы письма призывают, чтобы страны Запада в своих контактах с Россией поставили четкое требование безусловного освобождения украинских пленников Кремля как обязательного условия дальнейших переговоров.

Помогите нам сделать Запад моральным авторитетом для Украины и мира, — призывают авторы письма.


Источник: Ракурс


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