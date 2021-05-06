Ентоні Блінкен, фото: Secretary Antony Blinken

https://racurs.ua/ua/n154280-blinkenu-peredaly-lyst-kolyshnih-branciv-kremlya-foto.html

Ракурс

Ентоні Блінкен, держсекретар США, сьогодні, 6 травня, перебуває з візитом у Києві.

Він, зокрема, відвідав Михайлівський собор, де отримав листа від колишніх українських політв’язнів. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив колишній бранець Кремля Роман Сущенко.

Лист підписали шестеро колишніх політв’язнів:

Ахтем Чийгоз;

Олег Сєнцов;

Володимир Жемчугов;

Ігор Козловський;

Павло Гриб.

Автори листа висловили подяку за підтримку України Сполученими Штатами та нагадали, що проблема політв’язнів, попри звільнення низки відомих осіб у 2019 році, не вирішена. Досі ще 109 громадян України перебувають у російських буцегарнях на території окупованого Криму та вивезені на територію РФ, а 230 — ув’язнені на тимчасово окупованій території Донбасу.

Крім того, російська влада продовжує шантажувати українську владу зривом обміну полоненими, вимагаючи передати їй військових злочинців.

На жаль, українська влада безсила та бездіяльна в тому, щоб вимагати безумовного звільнення свої громадян в якості стартової умови для будь-яких подальших переговорів, — наголошується в листі.

Наголошується, що особливо критичною є ситуація з кримськими в’язнями, які перебувають у неволі за сфабрикованими звинуваченнями, будучи позбавленими належної правової, консульської та медичної допомоги. До цих політв’язнів привернуто значно менше уваги міжнародної спільноти, ніж до полонених на Донбасі.

Росія відчуває безкарність, відчуває, що їй нічого не загрожує, їй дозволяють будувати далі «Північний потік-2». Росії на заході дорікають за Навального, але майже ніхто не згадує про сотні українців, яких путінський режим позбавив свободи, — наголошується у листі.

Автори листа закликають, щоб країни Заходу у своїх контактах з Росією поставили чітку вимогу безумовного звільнення українських бранців Кремля як обов’язкової умови подальших переговорів.