Окупанти вбили бійця ООС, ще один — у важкому стані

https://racurs.ua/ua/n154278-okupanty-vbyly-biycya-oos-sche-odyn-u-vajkomu-stani.html

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Окупанти вбили захисника України біля Новотроїцького — там збройні формування Росії порушили режим «тиші» та здійснили прицільний обстріл позицій військовослужбовців операції Об'єднаних сил з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню… в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець дістав вогнепальне кульове поранення, — повідомляє 6 травня прес-центр ООС.

На жаль, врятувати життя воїну не вдалося.

Командування висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення, — додали у ЗСУ.

Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого — важкий.

Український захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, 27 квітня внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув боєць ЗСУ, а троє дістали поранення.