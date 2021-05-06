США підтримали приєднання Києва до Плану дій для членства у НАТО — Єрмак

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США підтримали отримання Києвом Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі з держсекретарем Ентоні Блінкеном та президентом Володимиром Зеленським.

Ми отримали сьогодні чергове підтвердження щодо повної підтримки можливого отримання Україною ПДЧ в НАТО. В Північноатлантичному альянсі багато учасників, крім США, тому робота триває. Вашингтон — наш стратегічний партнер і повністю підтримує наш вступ до НАТО, — зазначив Єрмак за підсумками спільного брифінгу глави зовнішньополітичного відомства США та президента України, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами Єрмака, підтвердження участі Зеленського в саміті НАТО у Брюсселі 14 червня поки що немає.

Відсутні будь-які докази участі глави держави у саміті НАТО 14 червня у Брюсселі, в рамках якого заплановано обговорення отримання Україною Плану дій щодо вступу в військово-політичний блок, — додав він.



Нагадаємо, раніше сьогодні Блінкен і Зеленський детально обговорили питання будівництва газогону «Північний потік-2» дном Балтійського моря та зміцнення взаємодії у Чорному морі.

Джерело: «Інтерфакс-Україна».