Українці хочуть бачити не тільки прийняття законів, а й їх виконання, заявив Блінкен в Києві, скрін з відео

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Для розвитку України мало прийняти фундаментальні закони, які вже давно назріли. Результати українці можуть побачити лише тоді, коли ці закони будуть виконуватися.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Блінкен позитивно оцінив те, як Рада голосує реформістські законопроекти, однак не забув згадати про боротьбу з корупцією.

Як сказав Президент Зеленський, дуже важливо розуміти те, що (перед Україною. — ред.) залишаються значні виклики, але є і значний прогрес. Земельна реформа — це дуже важливе питання, як і новий закон, який стосується незаконних доходів… Але хочу сказати, що закони дуже важливі, але не менш важливе їхнє виконання. І те, що ми чули — український народ хоче бачити не тільки ухвалення законів, а і їхнє виконання, що включає і боротьбу з корупцією, — заявив держсекретар.

Глава Державного департаменту США сказав про важливість для України судової реформи та незалежних антикорупційних інституцій

Я говорив з президентом Зеленським про важливість продовжувати працювати в напрямку корпоративного урядування. Це питання надзвичайно важливе, зокрема, стосовно «Нафтогазу» і не тільки його, а й інших основних інституцій. Ми говорили про важливість сильних і незалежних антикорупційних інституцій, про реформу судової влади і те, яким чином обираються судді, — заявив Блінкен.

Нагадаємо, у четвер, 6 травня, в Києві відбулася зустріч Блінкена із Зеленським. Президент назвав зустріч змістовною та вважає, що 2021 рік стане фундаментальним у відносинах України і США.