Під час масштабної пожежі у Вінниці, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n154272-masshtabna-pojeja-v-ofisniy-budivli-u-vinnyci-zabrala-ludske-jyttya-foto-video.html

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У Вінниці сьогодні, 6 травня, сталась масштабна пожежа в офісній будівлі на вулиці Бевза.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників ще о 12.34, проте локалізувати її вдалося лише через півгодини — через велику площу займання (близько 1 тис. кв. м) та сильний вітер, вогонь швидко поширювався покрівлею споруди на складські приміщення. Про це повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС.

Зазначається, що рятувальникам вдалося запобігти перекиданню вогню на розташоване під одним дахом приміщення «Укргазбанку» та кафе.

На місці займання виявили тіло однієї особи.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у зв’язку з цією пожежею в центрі Вінниці зник доступ до інтернету та кабельне телебачення.

Нагадаємо, нещодавно в результаті пожежі у Львові було пошкоджено унікальний архів ОУН/УПА.