Во время масштабного пожара в Виннице, фото: ГСЧС

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Ракурс

В Виннице сегодня, 6 мая, произошел масштабный пожар в офисном здании на улице Бевза.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям еще в 12.34, однако локализовать его удалось лишь спустя полчаса — из-за большой площади возгорания (около 1 тыс. кв. м) и сильного ветра, огонь быстро распространялся кровлей сооружения на складские помещения. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Отмечается, что спасателям удалось предотвратить перекидывание огня на расположенное под одной крышей помещения «Укргазбанка» и кафе.

На месте возгорания обнаружили тело одного человека.

По сообщениям местных СМИ, в связи с этим пожаром в центре Винницы исчез доступ к Интернету и кабельное телевидение.

Напомним, недавно в результате пожара во Львове был поврежден уникальный архив ОУН/УПА.