Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время масштабного пожара в Виннице, фото: ГСЧС

Крупный пожар в офисном здании в Виннице унес человеческую жизнь (ФОТО, ВИДЕО)

6 мая 2021, 15:20
999

В Виннице сегодня, 6 мая, произошел масштабный пожар в офисном здании на улице Бевза.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям еще в 12.34, однако локализовать его удалось лишь спустя полчаса — из-за большой площади возгорания (около 1 тыс. кв. м) и сильного ветра, огонь быстро распространялся кровлей сооружения на складские помещения. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Отмечается, что спасателям удалось предотвратить перекидывание огня на расположенное под одной крышей помещения «Укргазбанка» и кафе.

На месте возгорания обнаружили тело одного человека.

По сообщениям местных СМИ, в связи с этим пожаром в центре Винницы исчез доступ к Интернету и кабельное телевидение.

Во время масштабного пожара в Виннице, фото: ГСЧС

Во время масштабного пожара в Виннице, фото: ГСЧС

Во время масштабного пожара в Виннице, фото: ГСЧС

Во время масштабного пожара в Виннице, фото: ГСЧС

Во время масштабного пожара в Виннице, фото: ГСЧС

Во время масштабного пожара в Виннице, фото: ГСЧС

Во время масштабного пожара в Виннице, фото: ГСЧС

Во время масштабного пожара в Виннице, фото: ГСЧС

Во время масштабного пожара в Виннице, фото: ГСЧС


Напомним, недавно в результате пожара во Львове был поврежден уникальный архив ОУН/УПА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров