Калюжа. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n154271-dvorova-kaluja-pidkoryla-socmereji-ta-stala-instagram-zirkou-foto-video.html

Ракурс

Калюжа у дворі на Вінниччині стала інстаграм-зіркою та активно набирає нових підписників.

Оригінальна «модель» у своєму профілі вказує, що «існуватиме ще довгі предовгі роки». Про це стало відомо зі сторінки калюжі в Instagram.





З’ясувалося, що інстаграм-сторінку калюжі у дворі в Калинівці створив місцевий житель Ярослав Квасниця. Він каже, що в такий спосіб хоче розв’язати проблему з прибудинковою територією, яку підтоплює через дощ та сніг.





Інстаграм-сторінка калюжі з описом «модель» з’явилася в мережі рік тому, коли її власник саме переїхав у будинок на Машинобудівників, 24, де «живе» інстаграм-зірка. Він знімає фото, відео калюжі в різні пори року та публікує дописи від її імені.



Мотивом для створення інстаграм-сторінки стала байдужість місцевої влади до проблем громадян, що проживають на вулиці, яка постійно потерпає від затоплень. Тому хлопець вирішив піти в атаку на владу за допомогою медіа.

Люди пишуть листи. Це не допомагає. Зараз є сторінки котів, собак, мишей. Я подумав: чому б не завести сторінку калюжі. Можливо, це допоможе, — розповідає Ярослав Квасниця.

Натомість місцева влада заявляє, що про інстаграм калюжі обізнані — на місце знаходження калюжі вже їздили та комунальників викликали. Однак зазначають, що в місті є набагато проблемніші ділянки. Там мешканці або своїм коштом дороги ремонтують, або на співфінансування йдуть.

Власнику сторінки така відповідь не сподобалася. Він заявив, що сторінка Калюжі існуватиме, допоки не залатають ями та не влаштують асфальт. Тож фото і відео «Калюжі на Машинобудівників, 24» публікуватиме й надалі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчителька з Рівненщини стала зіркою соцмереж після того, як учні одного з навчальних закладів поширили відео, на якому викладачка у камуфляжі розповідає учням про революцію. Педагог забралася на парту та влаштувала яскраву виставку перед дітьми, щоб краще інтегрувати їх у тему уроку.

Джерело: Instagram