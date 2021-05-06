Лужа. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n154271-dvorovaya-luja-pokorila-socseti-i-stala-instagram-zvezdoy-foto-video.html

Ракурс

Лужа во дворе на Винниччине стала инстаграм-звездой и активно набирает новых подписчиков.

Оригинальная «модель» в своем профиле указывает, что «будет существовать еще долгие предолгие годы». Об этом стало известно со страницы лужи в Instagram.





Выяснилось, что инстаграм-страницу лужи во дворе в Калиновке создал местный житель Ярослав Квасница. Он говорит, что таким образом хочет решить проблему с придомовой территорией, которую подтапливает из-за дождя и снега.



Инстаграм-страница лужи с описанием «модель» появилась в сети год назад, когда ее владелец переехал в дом на Машиностроителей, 24, где «живет» инстаграм-звезда. Он снимает фото, видео лужи в разное время года и публикует сообщения от ее имени.

Поводом для создания инстаграм-страницы стало равнодушие местных властей к проблемам граждан, проживающих на улице, которая постоянно страдает от затоплений. Поэтому парень решил пойти в атаку на власть с помощью медиа.

Люди пишут письма. Это не помогает. Сейчас есть страницы кошек, собак, мышей. Я подумал: почему бы не завести страницу лужи. Возможно, это поможет, — рассказывает Ярослав Квасница.

В то же время местные власти заявляют, что об инстаграме лужи осведомлены — на место нахождения лужи уже ездили и коммунальщиков вызвали. Однако отмечают, что в городе есть намного более проблемные участки. Там жители или за свой счет дороги ремонтируют, или на софинансирование идут.

Владельцу страницы такой ответ не понравился. Он заявил, что страница лужи будет существовать, пока не починят ямы, и не положат асфальт. Поэтому фото и видео «Лужи на Машиностроителей, 24» планирует публиковать и дальше.

Напомним, ранее мы сообщали, что учительница из Ровенщины стала звездой соцсетей после того, как ученики одного из учебных заведений распространили видео, на котором преподаватель в камуфляже рассказывает ученикам о революции. Педагог забралась на парту и устроила яркое представление перед детьми, чтобы лучше интегрировать их в тему урока.

Источник: Instagram