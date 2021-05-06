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Вакцина. Фото: Istock

Обрано найкращу вакцину від коронавірусу

6 тра 2021, 14:42
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Вакцина від коронавірусу була винайдена одразу кількома виробниками, але кожна з них має свою низку побічних ефектів.

Експерти Світового конгресу вакцин визнали найкращою вакциною за всіма параметрами препарат від американської компанії Moderna. Про це стало відомо з відповідного онлайн-засідання конгресу.

Повідомляється, що в шорт-лист нагороди «Краща вакцина від COVID-19» також увійшли такі препарати:

  • американські Janssen і Novavax;
  • канадська Medicago;
  • британсько-шведська AstraZeneca;
  • американо-німецький Pfizer/BioNTech;
  • індійський Bharat Biotech;
  • препарат для тварин Zoetis.

Зауважимо, що окрім переможця, високу оцінку від експертів в області медицини отримали препарати від виробника Pfizer і BioNTech. Також переможниця, американська компанія Moderna, дістала ще одну нагороду — звання в категорії «Краща нова технологія/платформа вакцини».

Всесвітній конгрес вакцин — це серія конференцій за участю міжнародних експертів і вчених, які займаються проблемами розробки та поширення препаратів, що проводиться понад 20 років.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що одна доза вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca і Pfizer показала ефективність 86,6% серед людей похилого віку. За результатами дослідження, яке провело Корейське агентство з контролю і профілактики захворювань (KDCA), вакцина Pfizer була на 89,7% ефективною через два тижні після введення першої дози, а AstraZeneca — на 86%.

Джерело: онлайн-брифінг


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