Ведмідь Артур, фото: Agent Green

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Принца Емануеля з правлячої династії князівства Ліхтенштейн звинуватили у вбивстві на полюванні найбільшого ведмедя, який жив на території Румунії, що суперечить забороні трофейного полювання на великих хижих тварин.

Застрелений ведмідь на кличку Артур, ймовірно, був найбільшим ведмедем Європи, повідомляє The Guardian.

За інформацією двох природоохоронних організацій — румунської Agent Green та австрійської VGT, принц, який постійно проживає в Австрії, у березні отримав від Міністерства навколишнього середовища Румунії офіційний дозвіл на відстріл ведмедиці, котра нападала на фермерські господарства в історичній області Трансільванія на північному заході країни.

Принцу було дозволено здійснити полювання у період з 12 по 16 березня.

Але насправді принц вбив не проблемного ведмедя, а самця, який жив глибоко в лісі і ніколи не наближався до населених пунктів, — наголошують захисники природи.

Зазначається, що вбитий ведмідь перебував під наглядом активіста Agent Green. Тварина жила глибоко в лісі і була відома як особина, котра не звикла до присутності людей.

Цікаво, як принц сплутав самицю ведмедя, яка навідувалася у село, з найбільшим самцем, який жив у глибині лісу, — наголошують у Agent Green. — Зрозуміло, що принц прийшов не вирішити проблему місцевих жителів, а вбити ведмедя і забрати додому найбільший трофей, щоб повісити його на стіну.



Представники принца відмовилися коментувати цю новину. У Міністерстві навколишнього середовища Румунії заявили, що розпочали розслідування інциденту.