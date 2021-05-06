Медведь Артур, фото: Agent Green

https://racurs.ua/n154269-princa-lihtenshteyna-obvinili-v-nezakonnom-ubiystve-krupneyshego-medvedya-es.html

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Принца Эмануэля из правящей династии княжества Лихтенштейн обвинили в убийстве на охоте крупнейшего медведя, который жил на территории Румынии, что противоречит запрету трофейной охоты на крупных хищных животных.

Застреленный медведь по кличке Артур, вероятно, был самым большим медведем Европы, сообщает The Guardian.

По информации двух природоохранных организаций — румынской Agent Green и австрийской VGT, принц, постоянно проживающий в Австрии, в марте получил от Министерства окружающей среды Румынии официальное разрешение на отстрел медведицы, которая нападала на фермерские хозяйства в исторической области Трансильвания на северо-западе страны.

Принцу было разрешено осуществить охоту в период с 12 по 16 марта.

Но на самом деле принц убил не проблемного медведя, а самца, который жил глубоко в лесу и никогда не приближался к населенным пунктам, — отмечают защитники природы.

Отмечается, что убитый медведь находился под наблюдением активиста Agent Green. Животное жило глубоко в лесу и было известно как особь, которая не привыкла к присутствию людей.

Интересно, как принц спутал самку медведя, которая приходила в деревню, с наибольшим самцом, который жил в глубине леса, — отмечают в Agent Green. — Понятно, что принц пришел не решить проблему местных жителей, а убить медведя и забрать домой самый большой трофей, чтобы повесить его на стену.



Представители принца отказались комментировать эту новость. В Министерстве окружающей среды Румынии заявили, что начали расследование инцидента.