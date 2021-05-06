Названа лучшая вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса. Фото: IStock

https://racurs.ua/n154270-nazvana-luchshaya-vakcina-ot-koronavirusa.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса была изобретена сразу несколькими производителями, но каждая из них имеет свою ряд побочных эффектов.

Эксперты Всемирного конгресса вакцин признали лучшей вакциной по всем параметрам препарат от американской компании Moderna. Об этом стало известно из соответствующего онлайн-заседания конгресса.

Сообщается, что в шорт-лист награды «Лучшая вакцина от COVID-19» также вошли следующие препараты:

американские Janssen и Novavax;

канадская Medicago;

британско-шведская AstraZeneca;

американо-немецкий Pfizer/BioNTech;

индийский Bharat Biotech;

препарат для животных Zoetis.

Отметим, что кроме победителя, высокую оценку от экспертов в области медицины получили препараты от производителя Pfizer и BioNTech. Также победительница, американская компания Moderna, получила еще одну награду — звание в категории «Лучшая новая технология/платформа вакцины».

Всемирный конгресс вакцин — это серия конференций с участием международных экспертов и ученых, занимающихся проблемами разработки и распространения препаратов, которая проводится более 20 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что одна доза вакцины от коронавируса производства AstraZeneca и Pfizer показала эффективность 86,6% среди пожилых людей. По результатам исследования, которое провело Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), вакцина Pfizer была на 89,7% эффективней через две недели после введения первой дозы, а AstraZeneca — на 86%.

Источник: онлайн-брифинг