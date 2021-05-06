Украинцы хотят видеть не только принятие, но и соблюдение законов, заявил Блинкен в Киеве, скрин с видео

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Для развития Украины мало принять фундаментальные законы, которые уже давно назрели. Результаты украинцы смогут увидеть только тогда, когда эти законы будут соблюдаться.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Блинкен положительно оценил то, как Рада голосует реформистские законопроекты, однако не забыл упомянуть о борьбе с коррупцией.

Как сказал Президент Зеленский, очень важно понимать, что (перед Украиной. — ред.) остаются значительные вызовы, но есть и значительный прогресс. Земельная реформа — это очень важный вопрос, как и новый закон, касающийся незаконных доходов … Но хочу сказать, что законы очень важны, но не менее важно их выполнение. И то, что мы слышали — украинский народ хочет видеть не только принятие законов, а и их соблюдение, включая и борьбу с коррупцией, — заявил госсекретарь.

Глава Государственного департамента США отметил важность для Украины судебной реформы и независимых антикоррупционных институтов.

Я говорил с президентом Зеленским о важности продолжать работать в направлении корпоративного управления. Этот вопрос чрезвычайно важен, в частности, относительно «Нафтогаза» и не только его, но и других основных институтов. Мы говорили о важности сильных и независимых антикоррупционных институтов, о реформе судебной власти и о том, каким образом избираются судьи, — заявил Блинкен.

Напомним, в четверг, 6 мая, в Киеве состоялась встреча Энтони Блинкена с Владимиром Зеленским. Президент назвал встречу содержательной и считает, что 2021 станет фундаментальным в отношениях Украины и США.