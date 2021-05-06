США поддержали присоединение Киева к Плану действий по членству в НАТО - Ермак

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США одобрили получение Киевом Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и президентом Владимиром Зеленским.

Мы получили сегодня очередное подтверждение о полной поддержке возможного получения Украиной ПДЧ в НАТО. В Североатлантическом альянсе есть многие участники, кроме США, поэтому работа продолжается. Вашингтон — наш стратегический партнер, который полностью поддерживает наше вступление в НАТО, — отметил Ермак по итогам совместного брифинга главы внешнеполитического ведомства США и президента Украины, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам Ермака, подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока нет.

Отсутствуют какие-либо доказательства участия главы государства в саммите НАТО 14 июня в Брюсселе, в рамках которого запланировано обсуждение получения Украиной Плана действий по вступлению в военно-политический блок, — добавил он.

Напомним, ранее сегодня Блинкен и Зеленский детально также обсудили вопросы строительства газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря и укрепления взаимодействия в Черном море.