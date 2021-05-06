Это не должно интересовать Запад — СМИ опубликовали темник об изменениях в «Нафтогазе»

https://racurs.ua/n154276-eto-ne-doljno-interesovat-zapad-smi-opublikovali-temnik-ob-izmeneniyah-v-naftogaze.html

Ракурс

Ротация руководства в «Нафтогазе» вызвала критику действий власти в Украине и за ее пределами. Чтобы отреагировать на публикации в сети, в Кабмине создали документ, посвященный смене руководства НАК.

Так называемый правительственный темник о назначении Юрия Витренко опубликовало «Зеркало недели».

В тексте авторы собрали ответы на неудобные вопросы, которые могут адресоваться чиновникам после молниеносной отставки Андрея Коболева и назначения Юрия Витренко.

В темнике, например, объясняют, что Коболева отставили из-за плохих финансовых результатов компании и провал программы собственной добычи газа. Правда, добычей ранее в НАК занимался именно Витренко.

В ответ на возможный вопрос о несоответствии назначения Витренко антикоррупционному законодательству (закон запрещает назначение руководителями госкомпаний чиновников, которые ранее осуществляли надзор за ними) авторы темника советуют настаивать на том, что Министерство энергетики не осуществляет надзор за работой «Нафтогаза».

Назначение Витренко советуют назвать соответствующим «закону и интересам общества».

Если в данном случае интересы общества расходятся с интересами отдельных менеджеров, отдельных экспертов или со взглядами друзей Украины за рубежом, то надо еще раз и еще раз объяснить, в чем конкретно заключаются интересы общества, — цитирует ЗН темник чиновников.

Отдельно говорится и о критике Запада относительно изменений в «Нафтогазе». Считается, что «западных политиков или дипломатов не должно интересовать то, что интересует нашу власть и общество», а правительство якобы «поддерживает корпоративное управление и третий год защищает от нападок с разных сторон наблюдательные советы в государственных компаниях».

Чтобы исключить обжалование увольнения Коболева, членам правительственной команды советуют утверждать, что судебные процессы поставят уже экс-главу «Нафтогаза» в один ряд с экс-главой Государственной фискальной службы Романом Насировым или силовиками, которые востановились в должностях через суды.

Источник: «Зеркало недели»