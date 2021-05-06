В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Больных коронавирусом в Украине на самом деле в два-три раза больше, чем показывает официальная статистика.

Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Богомольца, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров заявил об этом в эфире «Украинского радио».

По его словам, такая ситуация не вызвана попытками намеренно снизить количество случаев COVID-19. Дело в том, что значительное количество людей молодого возраста при наличии симптомов COVID-19, таких как потеря вкуса или обоняния, и при легком течении заболевания не обращаются к врачу и занимаются самолечением.

Некоторые не хотят, некоторые считают, что этого не нужно делать и болезнь так пройдет, занимаясь лечением которое советуют друзья или коллеги, — отметил Дубров. — Возможно, реальное количество заболевших людей в два-три раза больше, чем официальная статистика.

Он добавил, что в настоящее время нет информации о циркуляции в Украине «индийского» штамма коронавируса, который считается более заразным, чем «британский» и «южноафриканский».

Теоретически, «индийский» штамм доберется до Украины, в частности из-за того, что миграция населения сохраняется и сообщение полностью не перекрыто, — отметил медик.

Напомним, недавно проведенный социологический опрос показывает, что больных COVID-19 в Украине может быть как минимум вдвое больше, чем показывает статистика.