В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Хворих на коронавірус в Україні насправді у двічі-тричі більше, ніж показує офіційна статистика.

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені Богомольця, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров заявив про це в ефірі «Українського радіо».

За його словами, така ситуація не спричинена намаганнями навмисно знизити кількість випадків COVID-19. Річ у тім, що значна кількість людей молодого віку при наявності симптомів COVID-19, таких як втрата смаку чи нюху, та при легкому перебігу захворювання не звертається до лікаря і займається самолікуванням.

Дехто не хоче, дехто вважає, що цього не потрібно робити й хвороба так пройде, займаючись лікуванням яке радять друзі чи колеги, — зазначив Дубров. — Можливо, реальна кількість людей, які захворіли, у два−три рази більша, ніж офіційна статистика.

Він додав, що наразі немає інформації про циркулювання в Україні «індійського» штаму коронавірусу, який вважається більш заразним, ніж «британський» та «південноафриканський».

Теоретично, «індійський» штам добереться до України, зокрема через те, що міграція населення зберігається і сполучення повністю не перекрито, — зазначив медик.

Нагадаємо, нещодавно проведене соціологічне опитування показує, що хворих на COVID-19 в Україні може бути щонайменше вдвічі більше, ніж показує статистика.