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Ціна на бензин в Україні. Фото: IStock

Ціни на бензин в Україні наблизилися до психологічної межі (ІНФОГРАФІКА)

6 тра 2021, 15:49
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Ціни на бензин в Україні продовжують критично зростати після нетривалого зниження вартості палива.

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні сьогодні, 6 травня, у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Ціна на бензин в Україні. Інфографіка: Консалтингова групаПовідомляється, що середні роздрібні ціни на бензин встановили на такому рівні:

  • А-92 — 27,99 грн за літр (+0,08 грн);
  • А-95 — 28,98 грн за літр (+0,13 грн);
  • дизельне паливо — 28,27 грн за літр (+0,04 гривень);
  • автогаз — 15,77 грн за літр (+0,00 гривень).

Зауважимо, що востаннє українські АЗС оператори вдавалися до перегляду цін на початку квітня. Тоді найбільші мережі знизили вартість палива в межах 50 коп./л.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пальне для автомобілів може подорожчати. Попит на бензин, дизельне паливо та скраплений газ буде відчуватися через несподівану зупинку білоруського заводу «Нафтан» та невирішену ситуацію з новим нафтотрейдером, який прийшов би на заміну «Роснафти». Через попит може вирости й ціна.

Джерело: Консалтингова група А-95


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