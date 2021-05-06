Ціна на бензин в Україні. Фото: IStock

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Ціни на бензин в Україні продовжують критично зростати після нетривалого зниження вартості палива.

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні сьогодні, 6 травня, у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».



Повідомляється, що середні роздрібні ціни на бензин встановили на такому рівні:

А-92 — 27,99 грн за літр (+0,08 грн);

А-95 — 28,98 грн за літр (+0,13 грн);

дизельне паливо — 28,27 грн за літр (+0,04 гривень);

автогаз — 15,77 грн за літр (+0,00 гривень).

Зауважимо, що востаннє українські АЗС оператори вдавалися до перегляду цін на початку квітня. Тоді найбільші мережі знизили вартість палива в межах 50 коп./л.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пальне для автомобілів може подорожчати. Попит на бензин, дизельне паливо та скраплений газ буде відчуватися через несподівану зупинку білоруського заводу «Нафтан» та невирішену ситуацію з новим нафтотрейдером, який прийшов би на заміну «Роснафти». Через попит може вирости й ціна.

Джерело: Консалтингова група А-95