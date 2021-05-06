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Цена на бензин в Украине. Фото: IStock

Цены на бензин в Украине приблизились к психологической границе (ИНФОГРАФИКА)

6 мая 2021, 15:49
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Цена на бензин в Украине продолжает критически расти после непродолжительного снижения стоимости топлива.

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине сегодня, 6 мая, по сравнению с предыдущим торговым днем ​​выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Цена на бензин в Украине. Инфографика: Консалтинговая группа

Сообщается, что средние розничные цены на бензин установили на таком уровне:

  • А-92 — 27,99 грн за литр (0,08 грн);
  • А-95 — 28,98 грн за литр (0,13 грн);
  • дизельное топливо — 28,27 грн за литр (0,04 гривен);
  • автогаз — 15,77 грн за литр (+0,00 грн).

Отметим, что в последний раз украинские АЗС операторы прибегали к пересмотру цен в начале апреля. Тогда крупнейшие сети снизили стоимость топлива в пределах 50 коп./л.


Напомним, ранее мы сообщали, что топливо для автомобилей может подорожать. Спрос на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ будет повышаться из-за неожиданной остановки белорусского завода «Нафтан» и нерешенной ситуацию с новым нефтетрейдером, который пришел бы на смену «Роснефти». Из-за спроса может вырасти и цена.

Источник: Консалтинговая группа А-95


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