Цены на бензин в Украине приблизились к психологической границе (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n154274-ceny-na-benzin-v-ukraine-priblizilis-k-psihologicheskoy-granice-infografika.htmlРакурс
Цена на бензин в Украине продолжает критически расти после непродолжительного снижения стоимости топлива.
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине сегодня, 6 мая, по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Об этом свидетельствуют данные
мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Сообщается, что средние розничные цены на бензин установили на таком уровне:
- А-92 — 27,99 грн за литр (0,08 грн);
- А-95 — 28,98 грн за литр (0,13 грн);
- дизельное топливо — 28,27 грн за литр (0,04 гривен);
- автогаз — 15,77 грн за литр (+0,00 грн).
Отметим, что в последний раз украинские АЗС операторы прибегали к пересмотру цен в начале апреля. Тогда крупнейшие сети снизили стоимость топлива в пределах 50 коп./л.
Напомним, ранее мы сообщали, что топливо для автомобилей может подорожать. Спрос на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ будет повышаться из-за неожиданной остановки белорусского завода «Нафтан» и нерешенной ситуацию с новым нефтетрейдером, который пришел бы на смену «Роснефти». Из-за спроса может вырасти и цена.
Источник: Консалтинговая группа А-95