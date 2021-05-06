Це не має цікавити Захід — ЗМІ опублікували темник про зміни в «Нафтогазі»

https://racurs.ua/ua/n154276-ce-ne-maie-cikavyty-zahid-zmi-opublikuvaly-temnyk-pro-zminy-v-naftogazi.html

Ракурс

Ротація керівництва у «Нафтогазі» спричинила критику дій влади в Україні і за її межами. Аби відреагувати на публікації в мережі, в Кабміні створили документ, присвяченому ситуації щодо зміни керівництва НАК.

Так званий урядовий темник щодо призначення Юрія Вітренка опублікувало «Дзеркало тижня».

У тексті автори зібрали відповіді на незручні питання, які можуть адресуватися урядовцям після блискавичної відставки Андрія Коболєва та призначення Юрія Вітренка.

В темнику, наприклад, пояснюють, що Коболєва відставили через погані фінансові результати компанії і провалі програми власного видобутку газу. Щоправда, видобутком раніше в НАК займався саме Вітренко.

У відповідь на ймовірне питання про невідповідність призначення Вітренко антикорупційному законодавству (закон забороняє призначення керівниками держкомпаній посадовців, які раніше здійснювали нагляд за ними) автори темника радять наполягати на тому, що Міністерство енергетики не здійснює нагляд над роботою «Нафтогазу».

Призначення Вітренка радять назвати таким, що відповідає «закону та інтересів суспільства».

Якщо в даному випадку інтереси суспільства розходяться з інтересами окремих менеджерів, окремих експертів або з поглядами друзів України за кордоном, то маємо ще раз і ще раз пояснювати, в чому конкретно полягають інтереси суспільства, — цитує ЗН темник урядовців.

Окремо йдеться і про критику Заходу щодо змін в «Нафтогазі». Вважається, що «західних політиків чи дипломатів не має цікавити те, що цікавить нашу владу та суспільство», а уряд начебто «підтримує корпоративне управління і третій рік захищає від нападок з різних боків наглядові ради в державних компаніях».

Аби унеможливити оскарження звільнення Коболєва, членам урядової команди радять стверджувати, що судові процеси поставлять вже екс-главу «Нафтогазу» в один ряд з екс-очільником Державної фіскальної служби Романом Насіровом чи силовиками, які відновилися на посадах через суди.

Джерело: «Дзеркало тижня»