«Нафтогазом» наступ на реформу управління держкомпаній не обмежиться — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n154025-naftogazom-nastup-na-reformu-upravlinnya-derjkompaniy-ne-obmejytsya-zmi.html

Ракурс

Ротація керівництва «Нафтогазу України» є тільки початком змін в корпоративному управлінні держкомпаній. Відставка Андрія Коболєва та призначення Юрія Вітренка на засіданні Кабміну викликали критику Заходу, але уряд планує внести зміни до постанови, що регулює проведення конкурсів на керівників держкомпаній.

Йдеться про постанову КМУ № 777, яка регулює проведення конкурсного відбору керівників держкомпаній, повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела.

У такий спосіб уряд розширить свій вплив на відбір топ-менеджерів держкомпаній. В реєстрі НАЗК на проведення антикорупційної експертизи 28 квітня з’явився проект постанови Кабміну «Про внесення змін до постанови від 3 вересня 2008 року № 777».

Цей нормативний акт стосується і «Нафтогазу», і «Укроборонпрому», Державного космічного агентства, держбанків та «Укрзалізниці». З тексту висновку щодо іншого проекту Кабміну, що стосується «Укрзалізниці» можна зрозуміти, що уряд пропонує розширити повноваження голови правління або особи, яка тимчасово здійснює його повноваження.

Статут компанії Кабмін хоче доповнити формулюванням «з урахуванням позиції голови правління або особи, яка тимчасово виконує його повноваження, буде здійснюватися»:

Отож, діючі повноваження наглядової ради компанії суттєво обмежуються, натомість додатковими повноваженнями наділяється не правління в цілому як колегіальний орган, а лише одноосібно його голова.

Джерела видання в уряді розповіли, що до постанови № 777 планують внести аналогічні цим зміни.

29 квітня ЗМІ повідомили, що у Офіс президента планував забрати 50 млрд грн, які НАК «Нафтогаз України» відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники не розрахуються з компанією, й перенаправити ці кошти на потреби «Великого будівництва». Це нібито і спричинило звільнення голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва та призначення на його посаду Юрія Вітренка.

Джерело: «Дзеркало тижня»